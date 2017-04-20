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Dayı, kardeş ve 3 yeğenine cinsel istismarda bulundu!

Batman'da bir küçük kız, savcılık ifadesinde, 8 ve 9 yaşlarındaki 2 kız kardeşiyle, 20 yaşındaki teyzesinin de dayısının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 05:34
Dayı, kardeş ve 3 yeğenine cinsel istismarda bulundu!

Batman’daki korkunç olay, 16 yaşındaki B.Ö.’nün 27 Aralık 2016 günü okulda rahatsızlanması üzerine ortaya çıktı. Öğretmenlerin görüştüğü B.Ö., dayısı İ.G.’nin (24) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Okul yönetiminin tutanakla olayı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Gazete Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre küçük kız, savcılık ifadesinde, 8 ve 9 yaşlarındaki 2 kız kardeşiyle, 20 yaşındaki teyzesinin de dayısının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Savcılık, bunun üzerine teyze P.G. ve kız kardeşler Ş.Ö. ile A.Ö.’nün de ifadelerine başvurdu. Soruşturma kapsamında şüpheli İ.G. tutuklandı.

HAMİLE KALDI, DOĞUM YAPTI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismar iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamlayarak dava açtı. İddianamede, sanık İ.G.’nin kız kardeşi P.G.’yi uyuşturucuya alıştırdığı, hap verdiği ve ardından birçok kez cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. İddianamede P.G.’nin ifadesine de yer verildi. Mağdur kız, ağabeyinin “Olayı anlatırsan seni öldürürüm” diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi. 2016’da hamile olduğunu fark ettiğini ifade eden P.G., temmuz ayında doğum yaptığını fakat çocuğun cinsel ilişkiye girdiği arkadaşlarından birinden olduğunu belirtti.

B.Ö. de 8 yıl boyunca dayısının cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. İddianamade, cinsel istismara uğradıkları ileri sürülen 3 kızın annesi L.Ö., kardeşinden şikâyetçi oldu. “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, çocuğun cinsel istismarı” ile suçlanan İ.G., 2 Haziran 2017 günü hâkim karşısına çıkacak.

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