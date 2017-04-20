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Dana fiyatına koç satın aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen merinos ırkı damızlık bir koç, açık artırmada Bursalı üretici tarafından 7 bin 200 liraya satın alındı.

Yaşam / 20 Nisan 2017 Perşembe 11:00
Dana fiyatına koç satın aldı

1935 yılında Merinos Yetiştirme Çiftliği adıyla kurulan ve yıllar içinde farklı isimlerle hizmet veren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün, bünyesinde yetiştirdiği, et verimi yüksek merinos ve Bandırma ırkı koçları açık artırma usulüyle satışına ülkenin birçok yerinden yetiştirici geliyor.

Bu yılın satışında 140 damızlık koç ve erkek toklu, çok sayıda yetiştiricinin katılımıyla gerçekleştirilen açık artırmada büyük ilgi gördü.

Açılış fiyatı 2 bin lira olan merinos ırkı damızlık koçlardan en pahalısı, 7 bin 200 lirayla Bursa'nın Karacabey ilçesine gitti.

En yüksek fiyatı vererek merinos ırkı koçun sahibi olan Karacabey'in Uluabat Mahallesi üreticilerinden Ümit Yörü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koçu küçükbaş hayvanlarının ıslahı için aldığını söyledi.

Bu koç sayesinde daha iyi et verimine ulaşacağını ifade eden Yörü, '30 yıldır buradan hayvan alıyorum. Bu koçla çiftleşen ve ıslahla elde edilen koyunlardan doğan hayvanların et verimi, dört ayda 25 kilogram karkasa kadar çıkabiliyor. O yüzden verdiğim paraya değer. Bu fiyatlar, hakkıdır bu hayvanın.' dedi.

Merinos ırkının Türkiye'nin her yerinde beslenmesi gereken et verimi iyi bir küçükbaş olduğunu belirten Yörü, 'Besiciliğe ve mera şartlarına çok uygun bir hayvandır. Enstitü, halk için üretiyor bunları, biz de et ve yün verimi yüksek, saf bir ırk hayvan üretmeye çalışıyoruz.' diye konuştu.

İzmir'den gelen bir yetiştirici de 5 bin 700 liraya merinos ırkı damızlık koç satın aldı.

Kaynak : AA


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