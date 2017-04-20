Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Cezire'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde tuttuğu fotoğrafları göstererek 'Bunlar AGİT'in halk oylamasını araştırmak üzere görevlendirdiği terör örgütü temsilcileri' dedi.



'PKK bayrağını elinde tutan adam nasıl bağımsız olabilir?' diyen Erdoğan, 'Bu adam bir terörist olarak burada raportörlük görevini yürtüyor. Bunun tuttuğu rapora gerçekten bağımsız olarak bakmak mümkün mü' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi 'Sandıktan diktatör çıkmaz. Diktatör çok daha değişik yollarla gelir' diye konuştu. Erdoğan, Hollanda ve Almanya gibi seçim kampanyalarının yapılmasına izin verilmeyen ülkelerde evet oyunun yüksek oranda çıkmasının, yönetimlerini rahatsız ettiğini söyledi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisini tebrik için henüz aramadığını da belirten Cumhurbaşkanı 'Bunu bir suçluluk pskilojisi olarak değerlendirebiliriz' diye konuştu.



AGİT temsilcisinden skandal paylaşımlar