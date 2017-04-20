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Cinsel istismar şüphelisi gözaltına alındı!

İzmitte, parkta bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz ettiği iddia edilen 37 yaşındaki S.B. polis ekiplerince yakalandı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 11:31
Cinsel istismar şüphelisi gözaltına alındı!

İzmit Doğukışla Parkı'nda S.B. iddiaya göre 15 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri park içerisinde dağılarak S.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak : İHA

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