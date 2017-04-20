İzmit Doğukışla Parkı'nda S.B. iddiaya göre 15 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz etti.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri park içerisinde dağılarak S.B'yi yakaladı.



Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.





Kaynak : İHA