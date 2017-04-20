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CHP'li vekile açık açık söylediler: Bize yeni Gezi lazım

Referandumun iptali için düzenlenen ve CHP'li vekillerin de destek verdiği eylemlerin arka planında "gezi" hayalleri var.

Güncel / 20 Nisan 2017 Perşembe 09:43
CHP'li vekile açık açık söylediler: Bize yeni Gezi lazım
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16 Nisan'da sandık başına giden Türkiye'nin tercihi 'evet' oldu. Sonuçları hazmedemeyenler, seçmenin iradesine gölge düşürmeye çalışıyor.

Referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapan CHP, YSK binası önünde eylem düzenledi.

O ANLAR KAMERADA
Eyleme katılanların CHP'li vekillere söyledikleri ise; kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

'ASLINDA VAR YA GEZİ GİBİ OLMASI LAZIM'
Görüntülerde; bir eylemcinin 'Bundan bir sonuç alacağız değil mi inşallah' dediği ve CHP'li vekilden 'İnşallah' yanıtını aldığı duyuluyor. Görüntülerin devamında, eylemci 'Aslında var ya Gezi gibi olması lazım' diye konuştu.


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