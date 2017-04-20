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CHP AİHM'e gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarf ve oy pusulalarının kabulüne itiraz yollarının tıkanması durumunda anayasa değişikliğini 'gayrı meşru sayacaklarını' ifade ederek AİHM'e gideceklerini açıkladı.

Güncel / 20 Nisan 2017 Perşembe 02:19
CHP AİHM'e gidiyor

CHP lideri, YSK'yı protestoların 'hak olduğunu da' belirtti. TBMM'de BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, YSK'nın kararına dair itiraz başvurularından sonuç alamamaları durumunda tavırlarının ne olacağına dair soruya şu cevabı verdi:

AİHM'E GİDERİZ

'Yapılan değişikliği gayrı meşru sayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Gerekirse olayı oraya kadar götüreceğiz '.

Protesto etmeye hakları var'

Kılıçdaroğlu, referandum sonrasındaki sokak protestolarını 'hak' olarak değerlendirdi:
'Yüksek Seçim Kurulu'un aldığı bu karar her kesim tarafından protesto edilmelidir. Protesto etmeye de hakları vardır. Eğer hukukun üstünlüğü kavramı varsa, bu karar çok önemliyse ve bu kavramın evrensel bir değeri varsa hiç kimse bu kavramı yerle bir edemez.

MANSUR YAVAŞ DA BAŞVURMUŞTU

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş'ın, 30 Mart 2014'te yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi talebinin reddine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının hakkaniyete uygun olmadığından adil yargılama haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuş ve AİHM bu başvuruyu reddetmişti.

Mansur Yavaş neredeyse ağlayacaktı Kaynak : BBC

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