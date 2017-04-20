Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.04.2017

Dün, 152 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 151,1 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, hafta başından beri devam eden düşüş trendini bugüne de taşıyarak 151 liranın altına geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 150,7 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247 lira, Cumhuriyet altını 1.009 liradan satılıyor.



ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin azaldığını düşünen yatırımcıların satışları ile gerileyen altının ons fiyatı ise, dün yüzde 0,77 değer kaybetmesi sonrasında bugün de düşüş eğiliminde hareket ediyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.279,1 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'nin sert uyarıları karşısında Kuzey Kore'nin herhangi bir eylemde bulunmamasının küresel piyasalarda risk algısını azalttığını belirterek, bunun altın fiyatlarının sakin seyir izlemesine neden olduğunu kaydetti.



Memiş, dolar/TL'deki değer kayıpları ve altının ons fiyatındaki gerilemenin yurt içinde altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, altının gram fiyatı için 150,0 liranın destek, 151,4 liranın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.



Kaynak : AA