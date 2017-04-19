Cem Özdemir partisi son 15 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'deki anayasa referandumu oylaması öncesi 'hayır' kampanyalarına katılan ve seçimden sonra ise 'seçimlere hile karıştı' iddialarında bulunan ve 'Almanya'daki Türkler nasıl evet der' gibi açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin içişlerine karışan Cem Özdemir'in Partisi Yeşiller'in genel seçimlerde yüzde 5'lik seçim barajını aşması zor olarak görülüyor.



Piyasa araştırma kuruluşu Forsa'nın yaptığı ankete göre, Alman Yeşiller Partisi'nin oy oranının yüzde 6'yı gösterirken, bu oranın 2002 yılından bu yana en düşük oy oranı olduğu belirlendi. 2017 yılı Ocak ayından itibaren Yeşiller'in oylarında düşüş yaşandığı belirlendi.



Insa Araştırma Merkezi'nin anketine göre, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 36 olarak belirlenirken, Sosyal Demokrat Parti SPD'nin oy oranı yüzde 30 oldu. Liberal Pratı FDP 6.5 olurken, Cem Özdemir'in partisi Yeşillen yarım puan gerileyerek yüzde 6 oranına düştü. Alman Yeşiller Partisi'nin oy kaybını araştıran kurumlar, partinin gerçek misyonundan uzaklaştığını, ülkenin sorunlara herhangi bir çözüm önerisi getirmediği belirtildi. Geçtiğimiz ay Almanya'nın Saarland eyaletinde yapılan eyalet seçimlerinde Almanya Yeşiller Partisi yüzde 5 barajına aşamayarak eyalet meclisine giremedi.



24 Eylül'de Almanya'da yapılacak genel seçimlerde 'kimi başbakan görmek istiyorsunuz?' araştırmasında yüzde 44, Angela Merkel'in Başbakan olmasını görmek isteyenler yüzde 44 olurken, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz'u tercih edenlerin oranı yüzde 29'a geriledi.



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