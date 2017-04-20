Bozdağ'dan YSK kararı için açıklama: AİHM'in yetkisi dışında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin referandumun iptaline ilişkin girişimlerini değerlendirdi. Bozdağ bu konuda YSK'nın daha önceden aldığı kararları örnek göstererek 'YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş.'



Bozdağ ayırca 'CHP utanmadan yalan söylüyor' dedi.



Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:



İTİRAZ AİHM'E TAŞINABİLİR Mİ?



"Anayasa Mahkemesi'nin başvuru olması halinde bunun reddi dışında bir seçeneği yok. AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu sözleşme taraflara başvuru hakkı vermiyor. Geçmişte Mansur Yavaş hadisesi var. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve AYM bu konuda 'Ben buna bakamam, AİHM'e de bu konu gidemez' diyor. AİHM'in yetkisi dışında.



AİHM başka bir başvuruda referandumun kendi incelemeleri dışında olduğuna hükmediyor. Çok açık kararlarla ortaya konuşmuş bir durum.



AGİT RAPORUNA ELEŞTİRİ



Bunlar objektif rapor hazırlamıyorlar. AB'yi de kandırıyorlar. Uluslararası örgütlerin tamamını yanıltıyorlar. Lütfen Türkiye'ye göndereceğiniz gözlemcilerin DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile irtibatını araştırın. Türkiye'yi doğru şekilde değerlendiremezsiniz. Türkiye tepki koyunca da itiraz edersiniz. Aramızda yaşanan sorunların bir sebebi de bu.



"AGİT TERÖR ÖRGÜTLERİ ADINA MI GÖREV YAPTI?"



AGİT terör örgütleri adına mı görev yaptı? AGİT ön raporu objektif değildir.



CHP'li bir milletvekili çıktı, denize dökeriz, şunu yaparız bunu yaparız dedi. Ben soruyorum bu rapora bunu niye yazmadınız? Bundan daha büyük bir somut örnek olabilir mi? Buna dair bir tane satır yok.



Biz bu AGİT raporunun adil olmadığını, objektif olmadığını düşünüyoruz. Bu raporu hazırlayanlar taraflı, adil değil, objektif değil, olmayanları varmış gibi gösterme gayretinde olmuşlardır.



Ertuğrul Özkök de kalkmış milletin vergilerini karşılaştırıyor. Milleti birbirinin karşısına dikmeye çalışıyorlar. Bu insanlar kendilerine demokrat mı diyorlar.



CHP kendine kredi açan halka hakaret ediyor. CHP'nin oyu 26, HDP ile 36 yapar. Bu oyu kimden aldı CHP. Aldığı oy şimdi CHP'nin hakaret ettiği çevrelerden aldığı oy. Yaptıkları millete saygısızlıktır. Ben sonucu tanımıyorum demek ne demektir.



"BUNLAR SAHTE DEMOKRAT"



İngiltere AB'den çıkmaya ilişkin oylama, yüzde 49 Hayır, yüzde 51 Evet çıktı. Demokrat içine sindirmiş. Bunlar sahte demokrat.



Sayın Kılıçdaroğlu bir terör örgütünün kullandığı dille konuşur hale geldi. YSK'da CHP'nin de üyeleri var. Temcilsilerinizin imzası var. Herkesin imzası ile yapılmış.



"CHP KAOSA ÇAĞIRIYOR"



CHP yeni sisteme göre devam edecektir. Demokratlık bunu gerektirir. Sokağa çağırıyor, kaosa, krize, kargaşaya çağırıyor. Bu yol, yol değildir.



Bundan sonra sen terör örgütlerinin sloganları ile milletin huzuruna çıkarsan bu millet sana iktidarı rüyanda bile göstermez. Bu yöntemle siyaset devri kapandı. Bu tür çağrılara kulak asmayın. Milletin verdiği kararı tanımayanı siz de tanımayın. Bunları yok saymak lazım.



İDAM TARTIŞMASI



Türkiye'nin iç işlerine karışmak kimsenin haddi değil. Türkiye yasalarını nasıl yapacağını dünyadaki bütün gelişmeleri dikkate alarak kendisi belirler. Avrupa'dan oylama sürecinde yapılan açıklamalar, alınan tavırlarda sanki Türkiye devletinde, Türk vatandaşlarının hakkı hukuku korunmuyormuş gibi. Biz kendi irademizle bir karar alacağız.



(İdam Meclis'e ne zaman gelecek?) Şimdiden buna dair somut bir şeyler söylemeyi doğru görmüyorum.



6 aylık bir süre var ama bu süre düzen süresidir. Düzen süreleri işi yapmaya teşvik eden sürelerdir. Sadece uyum için gerekli değişiklikleri yapmak öncelenecek. Kelime değişikliği, ibare değişikliği gibi değişiklikler yapılacaktır. Taramadan sonra kesin sonuçları vermek lazım.



Atıflarla ilgili düzenlemeler yapılarak madde değişiklikleri ile ilgili düzenlemeler de yapılabilir diye düşünüyorum."

