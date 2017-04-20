Avustralya vatandaşlığına geçiş kuralları değişti

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Avustralya vatandaşlığına geçişteki son aşama olan vatandaşlık testi sorularının 'Avustralya değerlerinden' oluşacağını açıkladı.



Turnbull, Avustralya vatandaşlığına geçişte uygulanan vatandaşlık testi ve kurallardaki değişikliklerle ilgili başkent Canberra'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Vatandaşlık testindeki soruların 'Avustralya değerlerinden' oluşacağını belirten Turnbull, 'Avustralya'nın değerlerini vatandaşlık prosedürünün kalbine koyduk. Avustralya ailesine üye olmak bir ayrıcalıktır. Avustralya vatandaşlığı, değerlerimizi destekleyen, kanunlarımıza saygı duyan ve toplumla kaynaşarak buna katkıda bulunup Avustralya'yı daha iyi yapmaya gayret edenlere verilmelidir.' diye konuştu.



Testte yer alacak değerlerin nelerden oluşacağına henüz karar vermeyen hükümet, bunları halka sorduktan sonra teste koymayı hedefliyor.



- 'Yeni kurallar bir dini hedef almıyor'



Göç Bakanı Peter Dutton ise vatandaşlık testinde yer alacağı belirtilen çocuk evlilikleri, aile içi şiddet, kadın sünneti, çocuk ve kadın hakları sorularının bir dini hedef alacağı iddialarını reddetti.



Dutton, yeni kuralların bir dini değil belirli davranış ve tutumları hedef aldığını vurguladı.



- Muhalefetin değişikliğin siyasi kaygılardan kaynaklandığı iddiası



Ana muhalefetteki İşçi Partisinin dışişleri sözcüsü Senatör Penny Wong da detayları henüz görmediklerini ancak kuralların siyasi kaygılarla tasarlandığından şüphelendiklerini söyledi.



Yeni sistemdeki İngilizce testlerinin gramer ağırlıklı olmasına değinen Wong, 'İngilizce gramer testi yapılacaksa parlamenterlerden bazılarının da teste zorluk yaşayacaklarını düşünüyorum.' ifadesini kullandı.



- Üç kez sınavı geçemeyen iki yıl bekleyecek



Yeni değişikliklere göre, vatandaşlık testine girip üç kez başarısız olan bir kişi tekrar sınava girebilmek için iki yıl beklemek zorunda kalacak. Eski kurallara göre göçmenler sınavda başarılı oluncaya kadar diledikleri süre içinde teste katılabiliyordu.



Ayrıca geçmişte aile içi şiddet veya organize suçlara karışan kişiler vatandaşlığa alınmayabilecek. Bir başka kural değişikliği ise daimi ikamet hakkı elde eden göçmenler vatandaşlık başvurusu için bir yıl yerine 4 yıl bekleyecek.



- Adaylardan topluma entegre olduklarını göstermesi istenecek



Avustralya vatandaşlığına başvuru hakkı elde eden adaylar, okuma, yazma ve dinleme konularını içeren daha zor İngilizce testlere tabi tutulacak.



Ayrıca adaylardan Avustralya toplumuna entegre olduklarını göstermeleri istenecek. Buna göre, başvuru sahiplerinden çalıştıklarına, bir kulübe üye olduklarına ve çocuklarının okula gittiklerine dair kanıtlar talep edilecek.



Turnbull yönetimindeki koalisyon hükümetinin yeni kuralları yasalaştırmak için meclis ve senatodan geçirmesi gerekiyor. Kuralların yasalaşması durumunda ise bugünden itibaren geçerli olacağı açıklandı.



Kaynak : AA