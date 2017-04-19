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Atina'da korkutan patlama

Bir bankanın önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu banka ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 23:39
Atina'da korkutan patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, kent merkezindeki bir banka şubesinin önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu banka ve çevre binalarda hasar meydana geldi.

Bir internet sitesini telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, Santaroza Caddesi'ndeki Eurobank’ın önüne patlayıcı bırakıldığını bildirmesi üzerine güvenlik güçleri bankanın bulunduğu binanın çevresindeki caddeleri trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağladı.

Bankanın girişine bir okul çantası içerisinde bırakıldığı tespit edilen bombanın patlaması sonucu bankanın ön kısmında ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin incelemeleri sürüyor. Kaynak : AA

YunanistanGüvenlik GüçleriOkul ÇantasıAtina


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