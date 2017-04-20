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Arkadaşını öldürüp kaçan Suriyeli konteynerde yakalandı

Gaziantep’te yaklaşık 1 ay önce aynı evde kaldığı Türk arkadaşını öldürüp, 12 bin TL’sini çalan Suriyeli şahıs, Konya’da saklandığı konteynerde yakalandı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 01:02
Arkadaşını öldürüp kaçan Suriyeli konteynerde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Ali Sunay ile yaklaşık 5 ay aynı evde kalan Suriyeli A.M., arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıkmış, kavgada Ali Sunay dövülerek öldürülmüştü. Kavganın ardından Suriyeli A.M ve Ahmet isimli başka bir Suriyeli şahıs, Ali Sunay’ın 12 bin TL parasını ve otomobilini alarak, kayıplara karışmıştı.

Eşinden 10 yıl önce boşanan ve 2 kızı olan Ali Sunay’ın ölü olarak bulunması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, yaptıkları araştırmada Ali Sunay’a ait çalınan otomobilin kazaya karıştığını belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde yaklaşık 40 gün önce meydana gelen cinayetin zanlılarından A.M’nin izine Konya’da ulaştı. Suriyeli uyruklu şahsın Konya Selçuklu ilçesinde bir konteynerde gizlendiğini belirleyen cinayet büro dedektifleri, yaptıkları operasyonla Suriyeli A.M’yi yatarken gözaltına aldı. Konya’da gözaltına alınan A.M, Gaziantep’e getirilerek, 25 aralık Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sorgulanmak üzere Asayiş Şubeye götürülen şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Polis, olaya karışan Ahmet ismindeki diğer Suriyeli şahsı yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : İHA

PolisGaziantep Emniyet MüdürlüğüCinayet


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