Arap iş adamları Şanlıurfa'da yatırım için incelemelerde bulundu

Tarım ve hayvancılık alanında ticareti geliştirmek için Türkiye'de bulunan Arap girişimciler, körfez ülkelerinden 50 iş adamının katılımıyla Şanlıurfa'da bir otelde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Vali Güngör Azim Tuna, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, Türkiye Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı yetkilileri katıldı.



Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarla ilgili bilgi alan iş adamları, yetkililerle iki ülke arasında yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Toplantıda Vali Tuna, kentin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir konumda olduğunu belirterek, GAP projesi ile birlikte bu çalışmaların daha da arttığını söyledi.



Vali Tuna, “Yabancı yatırımcıları burada görmek güzel. Şanlıurfa yıllardan beridir, insanların huzur ve güven içinde yaşadığı bir kenttir. Burada geniş bir topluluğu besleyen potansiyel var, burada gelecekte hem tarımda hem hayvancılıkta, ticarette çok önemli fırsatlar var iş gücü sıkıntısı yok. Burada yatırım yapmak isteyenlerle ilgili devletimizin sunduğu çok önemli destekler var. Bizde kentte koordineli çalışarak burada yatırım yapmak isteyen insanlara da yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.



Heyet Başkanı Macid Al Hamis ise ilgililere teşekkür ederek, “Diyarbakır'dan buraya gelinceye kadar yolda gördüğümüz ovalar, hayvancılık ve tarım açısından verimli araziler ve yemyeşil tarlaları görmekten oldukça memnunuz. Şanlıurfa ve bütün Ortadoğu toprakları enbiya tarihiyle dolu güzel ve bereketli topraklardır. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi irade son zamanlarda çok iyi durumdadır. Bu uyumlu siyasi birlikteliği ticarete, yatırıma dönüştürmek için hep birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Güngör Azim Tuna ile Arap iş adamları birbirlerine hediye takdiminde bulundu. Program yarın yapılacak toplantılar sonrası son bulacak. Kaynak : İHA