Apple’ın iPhone 8 satış hedefi belli oldu

Apple, 10. Yılına özel iki model telefonla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu güne kadar her yıl tek model seri üreten firmanın bu yıl iki model birden çıkarması bekleniyor. Söz konusu iki model demek haliyle iki katı parça yükü anlamına geliyor. Apple'a çip üreten firmalarda bu durumu doğruluyor.



Firmanın yeni piyasaya süreceği iPhone 8 için üreticiler, üretimi arttırdıklarını açıkladı. Yeni dönemde ciddi satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen teknoloji devi, çipset üreticilerinden her çeyrek için 50 milyonun üzerinde işlemci üretmelerini istiyor. Söz konusu üretim bandı hesaplandığında Apple, yeni yıl içerisinde 230 milyon civarında cihaz satmayı hedefliyor.



Firmanın çipsetlerini üreten TSMC, NXP ve Qualcomm daha şimdiden üretimi hızlandırmış durumda. Fakat geçtiğimiz senenin satış rakamlarına bakıldığında firma 78.3 milyon ünite iPhone 7 satışı gerçekleşmiş. Yeni bir tasarım içerisine gittiği söylenen Apple'ın bu miktarda cihaz satması biraz aşikar görünüyor ama yeni yıla iki farklı modelle çıkması ve kullanıcıların beklediği köklü tasarım değişikliği de düşünüldüğünde bu rakamlara yaklaşması zorda olsa da mümkün görünüyor.



Tabi ki şunu da belirtmekte fayda var. Üretilen her çipset bir telefonun üretim aşamasında kullanılmayacak. Sizde takdir edersiniz ki arızalanan telefonlar ve dünya çapında kurduğu teknik servislerin yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak için bu seviyede yüksek çipset siparişi vermesi de muhtemel görünüyor.