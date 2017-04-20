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Ankara'da Halk evlerini sallayan yok

Halk Evleri'nin sokak çağrısı Başkentlilerden ilgi görmedi.

Güncel / 20 Nisan 2017 Perşembe 02:38
Ankara'da Halk evlerini sallayan yok

Türkiye 16 Nisan'da tarihi günlerinden birini yaşadı. Anayasanın değişmesi için verilen evet kararı hayırcıları çileden çıkardı.

Referandum kararı ardından yeni bir gezi planlayanların sokak Çağrısı'na Halkevleri'nden de destek geldi.

Twitter sayfalarından hayır korkmuyoruz hastagiyle paylaşılan mesajda düzenlenecek eylemlerin programı paylaşıldı.

50 KİŞİ BİLE GELMEDİ

Halk Evleri'nin Ankara Kuğulu Park'ta yaptığı çağrı başkentlilerden karşılık bulmadı. Halk evlerinin düzenlediği eyleme katılanların sayısı 50' yi geçmedi.

Halkevleri'nden sokak çağrısı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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