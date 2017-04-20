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AK Partili başkana silahlı saldırı

Niğde'nin Altunhisar İlçe meydanında uğradığı saldırıda sağ kolundan yaralanan Belediye Başkanı Erdal Sarı'nın durumunun iyi olduğu, saldırıda kafasından yaralanan 13 yaşındaki öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 13:25
AK Partili başkana silahlı saldırı
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Niğde'nin Altunhisar ilçe meydanında Denetimli Serbestlik'ten faydalanarak serbest kalan Bayram Ö.'nün Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya 4 el ateş ettiği öğrenildi.

Bayram Ö.'nün açtığı ateş sonrasında Belediye Başkanı Erdal Sarı sağ kolundan yaralanırken, açılan ateşte 13 yaşındaki Celil A. kafasından yaralandı.



Olay sonrasında Belediye Başkanı Sarı ve kafasından yaralanan Celil A. ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Erdal Sarı'nın durumunun iyi olduğu, 13 yaşındaki öğrenci Celil A.'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yetkililer, saldırgan Bayram Ö.'nün yakalanması için çalışmanın başlatıldığını kaydetti.


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