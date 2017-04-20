ABD: Bizi savaşa zorlamayın

ABD: Bizi savaşa zorlamayın

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin savaş çıkarmak istemediğini belirterek, Kuzey Kore'ye 'Bizi buna zorlamayın.' çağrısı yaptı.