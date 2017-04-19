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15 yaşındaki çocuğu bıçaklayan şahıs serbest!

Samsun’da kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan çocuğu bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 17:16
15 yaşındaki çocuğu bıçaklayan şahıs serbest!

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yanında meydana gelen olayda, Gülsümsami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi B.K. (15), aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı öğrenilen Osmangazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki G.T.’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Olayda karın boşluğundan bıçaklanan B.K. ağır yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçan ve polis tarafından gözaltına alınan G.T., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. G.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.T. serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

PolisBahçelievlerKız MeselesiUğur Mumcu


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