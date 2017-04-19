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13 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği Bestler-Dereler kırsalına icra edilen hava harekatı neticesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 21:57
13 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda keşif ve gözetleme sonucu tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubunun, hava kuvvetlerinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyonda kaçan 2 teröristinde de kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. Kaynak : İHA

TskTerör ÖrgütüJandarmaHava HarekatıPkk


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