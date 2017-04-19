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Yeni parti ‘MTP’ olacak iddiası

MHP’deki istifalarla yeni parti iddiaları alevlendi. FETÖ destekli muhalefetin başını çektiği iddia edilen Meral Akşener’in kuracağı iddia edilen yeni partinin ismi de kulisleri hareketlendirdi.

Güncel / 19 Nisan 2017 Çarşamba 03:16
Yeni parti ‘MTP’ olacak iddiası

Yeni oluşumun ‘Milliyetçi Türkiye Partisi' (MTP) adı altında bir araya geleceği siyasi kulislerde yer aldı. Akşener'in referandumun ardından siyasi danışmandan ekonomistine, proje üreticisine ve stratejistine kadar yeni bir kadro yapılanmasına gideceği gündeme gelmişti. Bu isimlerin Akşener'in başkanlığında MTP'de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı belirtiliyor. Kaynak : Hürriyet

Meral AkşenerMilliyetçi Hareket PartisiTürkiye


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