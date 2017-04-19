Yabancı öğrenciler Türkçe öğreniyor

Kasım ayında açılan kursta öğrencilerin Türkçeyi öğrendiğini ve yazmayı da tam anlamıyla öğrendiklerini belirten Selçuk İlkokulu müdürü Orhan Çetin, öğrencileri aileleri de Türkçe öğrenmek için okula talepte bulunduklarını söyledi.



Müdür Çetin, ‘‘Kasım ayında açılan kursta okulumuzda öğrenim gören Irak, İran ve Suriye uyruklu 17 öğrenci okulumuzda açtığımız kursa ilgi o kadar yoğun oldu ki, öğrencilerin anneleri ve kardeşleri de katılmak istediklerini, Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok sevdiklerini kendi lisanlarınca anlatmaya çalışıyorlar. Eğitim öğretim yılı başında bizimle iletişim kuramayan öğrencilerimiz, artık Türkçe konuşarak bizimle çok rahat sohbet edebiliyorlar.'' dedi.



Kursta öğrencilerin okul kurallarıyla ilgili bilgiler de öğrenme fırsatı yakaladığını ifade eden okul müdürü Orhan Çetin, öğrencilerin aynı zamanda Türk gelenek ve göreneklerini de yaşayarak benimsediklerini de dile getirdi.



Selçuk İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Ayşegül Sefer' ise yabancı öğrencilerin kursa severek devam ettikleri yüzlerindeki gülümsemeden de anlaşıldığını ifade etti.



Kaynak : İHA