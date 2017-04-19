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Tunceli şehitlerinin naaşı Elazığ'a getirildi

Tunceli’de düşen helikopterde şehit olan 7’si polis, 1’i hakim, 1’i astsubay ve 3 mürettebatın naaşı Elazığ’a getirildi.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 08:45
Tunceli şehitlerinin naaşı Elazığ'a getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky S-70 Blackhawk tipi Polis Helikopterinden 10 dakika sonra irtibat kesilmişti. Tunceli, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'dan giden kurtarma ekipleri, 4 saat süren çalışmanın ardından Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisinde helikopterin enkazını bulmuş ve 12 personelin şehit olduğunu belirlenmişti. Şehit olan Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yapan polis memurları Ekrem Dereli ve Sadettin Demir ile Nazimiye İlçesinde görev yapan polis memurları Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede'nin komiser yardımcılığı sınavına girmek için helikopterde oldukları öğrenildi.

Şehit polislerin yanı sıra Tunceli'den helikoptere binen Hakim Onur Alan, Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile mürettebatlardan Komiser Pilot Abdullah Ortanca, polis memuru teknisyen Murat Ködük ve sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'da şehit olmuştu.

Olay yerinden alınan şehitlerin naaşları helikopterlerle Fırat Üniversitesindeki piste getirildi.

Helikopterlerden alınan şehitlerin naaşları ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.

Kaynak : İHA

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