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Suriyeli çocuklara sinema sürprizi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Tiyatro ve Sinema Çalışma Grubu üyeleri, konteyner kentte kalan Suriyeli çocuklara, hazırlanan sinema ortamında film izletti.

Kültür-Sanat / 19 Nisan 2017 Çarşamba 11:34
Suriyeli çocuklara sinema sürprizi

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Kent Konseyi Tiyatro ve Sinema Çalışma Grubu, konteyner kentte kalan Suriyeli çocukları topluma adapte etmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla programlar düzenlemeye devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen sinema gösterimine yaklaşık 200 Suriyeli çocuk, kendilerine sunulan ikramlarla beraber hazırlanan sinema ortamında film izlemenin keyfini yaşadı.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, gösterim sonunda yaptığı açıklamada, misafir olan Suriyelilere karşı sosyal, kültürel ve sanatsal anlamdaki sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Hep beraber büyük bir aile olduklarını anlatan Batar, 'Bugün sizlere bir sinema tertip etmiş bulunuyoruz. Şuna inanıyoruz ki, doğru bir kitabı okumak ne kadar önemli ise doğru bir sinema izlemekte ufkumuzu geliştirmek açısından o kadar önemlidir.'

Suriyeli çocuklar, 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' adlı sinema filmini izledikten sonra Büyükşehir Kent Konseyi tarafından hazırlanan hediyelerini aldı.

Kaynak : AA

Genel SekreterKonferansSuriyeli Çocuk


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