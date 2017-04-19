USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Sözcü yazarından küstah yazı

Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses küstah bir yazı kaleme aldı.

Güncel / 19 Nisan 2017 Çarşamba 04:02
Sözcü yazarından küstah yazı

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumundan 'Evet' çıkmasının ardından Hollandalı ırkçı liderler, Türklerin ülkeden göndermeleri gerektiğini söyledi. Irkçı lider Wilders, 'Evet' oyu verenlerin topluca Türkiye'ye dönmelerini istedi. Wilders'in bu ırkçı söylemine Sözcü yazarı Özlem Gürses'den yanıt geldi.

Bir arkadaşının sosyal medyada yazdığı yorumu paylaşan Gürses 'Haydi Avrupa, yap bir güzellik, bitsin bu hasret' ifadelerini kullandı.

İşte o yazı;



AvrupaGeert WildersSözcü GazetesiAnayasa DeğişikliğiTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı