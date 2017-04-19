Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar

Beyaz Tv'de Murat Erçin'in sunduğu 'Son Söz' programında referandum sonuçlarını değerlendiren Şamil Tayyar çarpıcı açıklamalarda bulundu.



MİLLETİN İRADESİNİ TANIYACAKSIN



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,'YSK mühürsüz oyları geçerli sayması, ... Tarihin 'mühürsüz seçim' olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız.' şeklindeki sözlerini değerlendiren Şamil Tayyar, CHP liderinin açıklamalarını gayri hukuki bulduğunu ifade ederek 'Bu açıklama kabul edilemez. Milletin iradesini tanıyacaksın.' dedi.



KENDİLERİ KODESTE BULURLAR



Tayyar halk oylamasından 'evet' çıkmasının ardından bazı provokasyonların başladığını söylerken, bazı kesimlerin yeni bir 'Gezi olayları' peşinde olduğunu söyledi. Bu tür düşünce içinde olanların umduğunu bulamayacağının altını çizen Tayyar ' Şunu bilsinler ki Türkiye 2013 yılındaki gibi FETÖ'cülerin işgali altındaki devlet değildir. Gezi olayları gibi sokaktan iktidar devşirmeyi düşünüyorlarsa avuçlarını yalayacaklarını ve kendilerini kodeste bulacaklarını hukuk bilmesi görmesi ve anlaması gerekir.' diye konuştu.



HESAP VERİRLER



Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü;

Kobani olaylarında insanları sokağa döken Demirtaş nasıl hesap veriyorsa, sokaktan iktidar devşirmek isteyenler de hesap verir. Bunu herkes bilecek. Sırtınızı PKK'ya, FETÖ'ye, DHKP-C'ye dayayarak iktidar olamayacaksınız. Olamazsınız. İktidara giden yol sandıktan gider ve o zaman milletin gönlüne gireceksiniz.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel