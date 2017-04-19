USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar " Gezi olayları gibi sokaktan iktidar devşirmeyi düşünüyorlarsa avuçlarını yalayacaklarını ve kendilerini kodeste bulacaklarını hukuk bilmesi görmesi ve anlaması gerekir." dedi.

Güncel / 19 Nisan 2017 Çarşamba 01:33
Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar

Beyaz Tv'de Murat Erçin'in sunduğu 'Son Söz' programında referandum sonuçlarını değerlendiren Şamil Tayyar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MİLLETİN İRADESİNİ TANIYACAKSIN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,'YSK mühürsüz oyları geçerli sayması, ... Tarihin 'mühürsüz seçim' olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız.' şeklindeki sözlerini değerlendiren Şamil Tayyar, CHP liderinin açıklamalarını gayri hukuki bulduğunu ifade ederek 'Bu açıklama kabul edilemez. Milletin iradesini tanıyacaksın.' dedi.

KENDİLERİ KODESTE BULURLAR

Tayyar halk oylamasından 'evet' çıkmasının ardından bazı provokasyonların başladığını söylerken, bazı kesimlerin yeni bir 'Gezi olayları' peşinde olduğunu söyledi. Bu tür düşünce içinde olanların umduğunu bulamayacağının altını çizen Tayyar ' Şunu bilsinler ki Türkiye 2013 yılındaki gibi FETÖ'cülerin işgali altındaki devlet değildir. Gezi olayları gibi sokaktan iktidar devşirmeyi düşünüyorlarsa avuçlarını yalayacaklarını ve kendilerini kodeste bulacaklarını hukuk bilmesi görmesi ve anlaması gerekir.' diye konuştu.

HESAP VERİRLER

Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü;
Kobani olaylarında insanları sokağa döken Demirtaş nasıl hesap veriyorsa, sokaktan iktidar devşirmek isteyenler de hesap verir. Bunu herkes bilecek. Sırtınızı PKK'ya, FETÖ'ye, DHKP-C'ye dayayarak iktidar olamayacaksınız. Olamazsınız. İktidara giden yol sandıktan gider ve o zaman milletin gönlüne gireceksiniz.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar Kılıçdaroğlu'na 'Sonuçları tanımıyoruz' talimatı FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na 'Sonuçları tanımıyoruz' talimatı FETÖ'den Gündeme bomba düşen belge! CHP ver HDP... Gündeme bomba düşen belge! CHP ver HDP... CHP'den YSK'ya itiraz başvurusu CHP'den YSK'ya itiraz başvurusu Samanlık solcusundan küstah tweet Samanlık solcusundan küstah tweet Darbecilerin sandığından 'Hayır' çıktı Darbecilerin sandığından 'Hayır' çıktı CHP'de kaybetmek yok! Kılıçdaroğlu yenilgiye zafer diyor CHP'de kaybetmek yok! Kılıçdaroğlu yenilgiye zafer diyor Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı o ülkeden! Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı o ülkeden! CHP'nin 'seçimde hile' yalanı elinde patladı!. CHP'nin 'seçimde hile' yalanı elinde patladı!. Numan Kurtulmuş'tan kritik Erdoğan açıklaması Numan Kurtulmuş'tan kritik Erdoğan açıklaması

Beyaz Tv16 Nisan Halk OylamasıMurat ErçinŞamil TayyarTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı