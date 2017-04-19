Rus gemisi Karadeniz'de battı

'Geroi Arsenala' adlı gemi Karadeniz'de battı, 7 kişiden haber alınamıyor. Gemide 2'si Rus, 9'u Ukraynalı ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişi bulunuyordu. Gemi Rostov Oblastı'ndan Türkiye'ye gidiyordu.



MÜRETTEBATTAN 5 KİŞİ KURTARILDI



Acil Servisler Bakanlığı Kırım Yönetimi Başkan Danışmanı Vladimir İvanov, olay yerine kurtarma gemilerinin gönderildiğini, bir kişinin kurtarıldığını ve 4 kişinin daha gemiye çıkartılmaya hazırlanıldığını bildirdi.



'KURTARILAN BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR'



Gazetem.ru'da yer alan habere göre İvanov, 'Kurtarılan bir kişinin durumu çok ağır, vücut ısısı çok düşük. Suyun sıcaklığı 7-8 derece. Operasyon kötü hava koşulları nedeniyle zor ilerliyor, denizdeki dalga seviyesi 4 puana yükseldi ' ifadesini kullandı.