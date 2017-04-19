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Rus gemisi Karadeniz'de battı

Rusya'dan Türkiye'ye doğru yol alan 12 kişiyi taşıyan gemi Karadeniz'de battı. Batan gemideki 5 kişi kurtarıldı, 7 kişiden haber alınamıyor.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:28
Rus gemisi Karadeniz'de battı

'Geroi Arsenala' adlı gemi Karadeniz'de battı, 7 kişiden haber alınamıyor. Gemide 2'si Rus, 9'u Ukraynalı ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişi bulunuyordu. Gemi Rostov Oblastı'ndan Türkiye'ye gidiyordu.

MÜRETTEBATTAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Acil Servisler Bakanlığı Kırım Yönetimi Başkan Danışmanı Vladimir İvanov, olay yerine kurtarma gemilerinin gönderildiğini, bir kişinin kurtarıldığını ve 4 kişinin daha gemiye çıkartılmaya hazırlanıldığını bildirdi.

'KURTARILAN BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR'

Gazetem.ru'da yer alan habere göre İvanov, 'Kurtarılan bir kişinin durumu çok ağır, vücut ısısı çok düşük. Suyun sıcaklığı 7-8 derece. Operasyon kötü hava koşulları nedeniyle zor ilerliyor, denizdeki dalga seviyesi 4 puana yükseldi ' ifadesini kullandı.

KırımTürkiyeKaradeniz


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