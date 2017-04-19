Ödemi engellemenin 10 püf noktası

Tüketilen su ve tuz miktarı, stres, düzensiz beslenme, kullanılan ilaç takviyeleri gibi birçok nedene bağlı olarak vücudun ödem tutmakta olduğunu kaydeden Diyetisyen Şeyda Sular, “Genellikle diyette olan danışanlarımızda da diyet sürecinde çok sık karşılaştığımız durum olan ödeme gelin küçük dikkatler ve takviyelerle savaş açalım. Çevremizde çok sık duyduğumuz tartıların korkulu rüyası ödem” dedi.



Diyetisyen Şeyda Sular ödemi engelleyen 10 püf noktayı şöyle sıraladı:



“Su tüketimi: Günde en az kg başına 30 ml su tüketimi ödemin 1 numaralı düşmanıdır. Yaklaşık içeceğiniz 1.5-2 litre su vücudunuzda ödem oluşmasını engelleyecektir.



Tuz tüketimi: Günlük gereksinimden fazla alınan tuz size ödem olarak dönecektir. Dünya sağlık örgütü birçok hastalığı da tetikleyen tuz tüketimini günlük 5 gramın üstünde tutulmaması gerektiğini bildirmiştir.



Maydanoz: Maydanoz güçlü bir idrar söktürücüdür ve ödem problemlerinde sıklıkla kullanılır. Sizde sabah kahvaltınıza yada salatalarınıza ilave edebilir ekstradan bitki çaylarınıza da bir tutam ekleyebilirsiniz.



Ananas: Hem lezzetli hem de ödem atmanızda yardımcı harika bir meyve. İster kendisini tüketin ister probiyotik yoğurdun üstüne dilimleyin ama muhakkak ödem şikayetiniz varsa tüketin.



Karbonhidrat tüketimi: Aşırı karbonhidrat tüketimi özellikle beyaz un, şekerlemeler ve pirinç gibi glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratlar yerine tam buğday, kepek ve yulaf gibi glisemik indeksi düşük karbonhidratlar vücutta oluşan ödemi azaltacaktır.



Alkol tüketimi: Günlük aldığınız alkol miktarı ve sıklığı vücuttaki ödemi etkileyen bir unsurdur. Bunu göz önünde bulundurursak tüketim sıklığını ve miktarını olabildiğince azaltarak alkol tüketirken yanında içeceğiniz su ödemi minimuma indirecektir.



Fiziksel aktivite: Düzenli yapılan egzersiz vücuttaki sıvı dengesinin de korunmasına ve düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Gün içinde yapacağınız 30-45 dk tempolu yürüyüş ödem probleminizi azaltacaktır.



Kiraz sapı: Günlük hayatımızda çok fazla tükettiğimiz siyah çay ve kahve yerine bitki çaylarına yer vermeniz ödem probleminizi azaltacaktır. Özellikle iyi bir idrar söktürücü ve ödeme iyi gelen kiraz sapını tek başına ya da farklı bitki çaylarıyla karıştırarak tüketebilirsiniz.



Muz: İçeriğinde yer alan potasyumla ödem atmaya yardımcı olan muza günlük beslenmenizde yer verebilirsiniz.1 adet küçük boy muzu 1 porsiyon meyve yerine tüketebilirsiniz. Kadınlar için günde 2 porsiyon, erkekler için günde 3 porsiyon meyve vitamin ve mineral açısından tüketilmelidir.



Nar: Yüksek lif içeriğiyle bağırsakların çalışmasına yardımcı olan nar aynı zamanda ödem atmaya da yardımcıdır. Şeker içeriğinden dolayı miktarı abartmadan günlük beslenmenizde yer verebilir salatalarınıza az miktarda ekleyerek renklendirebilirsiniz.” Kaynak : İHA