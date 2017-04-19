Nicolas Sarkozy'den o adaya destek

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turuna günler kala Nicolas Sarkozy, Facebook hesabında yayınladığı destek mesajından birkaç gün sonra Twitter hesabından da François Fillon'u desteklediğini açıkladı.



Açıklamasına sorumluluk çağrısıyla başlayan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, “François Fillon'u neden desteklediğimi açıkça ifade etmek istiyorum. Tecrübeye, iradeye, Fransa'da felaket olan son beş yılın dönüşümünü sağlayacak, aşırı sağ ve solu önleyecek projeye sahiptir. Şirketlerin vergileri düşürülmeli ve göçler kontrolü sağlanmalı. Ülkemizin otoritesi sağlanmalı. Her birinizin güvenliği sağlanmalı. Avrupa yeniden canlandırılmalı” dedi.







Sarkozy, “François Fillon ile 5 yıl çalıştım, Başbakanımdı. Ona güveneceğimizi biliyorum” ifadelerini kullandı.



Hükümetin eski başbakanı için birlik çağrısında bulunan Sarkozy, “Sağcılarda çok sık olan bölünmeyi önlemek lazım” dedi.



Sarkozy, “Bana göre Fransa'nın çıkarı için her birimiz François Fillon'a oy vermeliyiz. Ve benim de yapacağım budur. Gelecek pazar François Fillon için toplanmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.



Fillon, merkez sağın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi için yapılan ilk turda yüzde 44.1 oy almıştı. Sarkozy ise yüzde 21 oy almasının ardından aday olma hakkını kaybetmişti. Cumhurbaşkanlığı ilk turu 23 Nisan'da yapılacak. Herhangi bir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak. Kaynak : İHA