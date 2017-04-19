USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Sıcak Haber : UEFA'dan Beşiktaş büyük şok!..

Nicolas Sarkozy'den o adaya destek

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’a desteğini belirtti.

Dünya / 19 Nisan 2017 Çarşamba 15:47
Nicolas Sarkozy'den o adaya destek

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turuna günler kala Nicolas Sarkozy, Facebook hesabında yayınladığı destek mesajından birkaç gün sonra Twitter hesabından da François Fillon'u desteklediğini açıkladı.

Açıklamasına sorumluluk çağrısıyla başlayan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, “François Fillon'u neden desteklediğimi açıkça ifade etmek istiyorum. Tecrübeye, iradeye, Fransa'da felaket olan son beş yılın dönüşümünü sağlayacak, aşırı sağ ve solu önleyecek projeye sahiptir. Şirketlerin vergileri düşürülmeli ve göçler kontrolü sağlanmalı. Ülkemizin otoritesi sağlanmalı. Her birinizin güvenliği sağlanmalı. Avrupa yeniden canlandırılmalı” dedi.



Sarkozy, “François Fillon ile 5 yıl çalıştım, Başbakanımdı. Ona güveneceğimizi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Hükümetin eski başbakanı için birlik çağrısında bulunan Sarkozy, “Sağcılarda çok sık olan bölünmeyi önlemek lazım” dedi.

Sarkozy, “Bana göre Fransa'nın çıkarı için her birimiz François Fillon'a oy vermeliyiz. Ve benim de yapacağım budur. Gelecek pazar François Fillon için toplanmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fillon, merkez sağın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi için yapılan ilk turda yüzde 44.1 oy almıştı. Sarkozy ise yüzde 21 oy almasının ardından aday olma hakkını kaybetmişti. Cumhurbaşkanlığı ilk turu 23 Nisan'da yapılacak. Herhangi bir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak. Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıFransaAşırı SağCumhurbaşkanlığıNicolas Sarkozy


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı