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Melih Gökçek: Muhtemelen her iki yere kurşun sıktıran aynı ellerdir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün gece belediye binalarına ateş edildiğini belirtti. İrfan Değirmenci'nin de evini kurşunlandığını söyleyen Gökçek, "Muhtemelen her iki yere kurşun sıktıran aynı ellerdir. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler" dedi.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 11:42
Melih Gökçek: Muhtemelen her iki yere kurşun sıktıran aynı ellerdir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

'Dün gece bir araçdan belediye binamızın 3,11 ve 16'ncı katlarına isabet eden üç el atış yapılmıştır' diyen Gökçek, 'Belediye binası o anda boş olup herhangi bir yaralı yoktur. Bir sarhoşun atışı mıdır yoksa bir teröristin atışı mıdır, polisin çalışması ile inşaallah ortaya çıkacaktır' dedi.

Başkan Melih Gökçek, 'Amaç göz korkutmaksa, boş binaya gece kurşun sıkmak korkaklığın ta kendisidir. Hak bildiğimizden bir adım geri dönen namerttir' ifadelerini kullandı.

Gökçek tweetlerinde, gazeteci İrfan Değirmenci'nin evinin kurşunlanmasına da yer verdi. Melih Gökçek, 'Muhtemelen her iki yere kurşun sıktıran aynı ellerdir. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler. Türkiye batının ve FETÖ'nün talimatlarıyla oynanan bu oyunlara düşmeyecektir. İrfan Değirmenci'ye geçmiş olsun diyorum. Fikren taban tabana zıt olsakta, teröre karşı ortak tavır almak boyun borcumuzdur' şeklinde konuştu.

İşte Başkan Gökçek'in o tweetleri:





Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ateş açıldı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Geçmiş OlsunMelih Gökçekİrfan DeğirmenciBelediye BaşkanıTürkiye


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