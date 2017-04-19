'Kuluçkaya yatan' Fransız sanatçı civcivin yumurtadan çıkmasını sağladı

Fransa'da tavuk gibi 'kuluçkaya yatan' sanatçı, 3 hafta sonra sonuç aldı. Sanatçının üzerine oturduğu 10 yumurtadan birindeki civciv dünyaya 'merhaba' dedi.



Daha önce doldurulmuş ayı içerisinde yaşamak ve ağzı kapalı büyük bir şişe içinde nehirde yolculuk etmek gibi projelere imza atan 44 yaşındaki Fransız sanatçı Abraham Poincheval bu kez de kuluçkaya yattı.



Üç hafta Fransa'nın başkenti Paris'in önemli müzelerinden Palais de Tokyo'da 10 yumurtanın üzerine oturarak, onların en az 37 derece sıcaklıkta kalmasını sağlayan Poincheval, ilk civcivine kavuştu.



Müze içinde cam bir fanusta 29 Mart'tan beri yaşamını sürdüren Poincheval'in bu gösterisi müze ziyaretçileri tarafından ve müzenin YouTube'dan yaptığı canlı yayından izlenebildi.







Poincheval'in gösterisi diğer dokuz yumurtadan da civciv çıkana kadar devam edecek.



Sanatçı, civcivleri, babasının batı





Poincheval'in gösterisi diğer dokuz yumurtadan da civciv çıkana kadar devam edecek.Sanatçı, civcivleri, babasının batı Fransa 'daki çiftliğine götürmeyi planlıyor.