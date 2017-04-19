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Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Deesa ilçesinde insanı şoke edecek bir olay yaşandı. Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 12 yaşındaki Shreya Darji'nin kulaklarından bugüne kadar yaklaşık bin tane dev karınca çıkarıldı.

Dünya / 19 Nisan 2017 Çarşamba 14:01
Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Shreya'nın ebeveynleri, küçük kızlarının kulağından her gün ortalama 10-15 kadar karıncanın dışarı çıktığını kaydetti.

Shreya ilk kez geçen yılın Ağustos ayında sorun yaşamaya başladı. Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen küçük kızın kulak kanalında doktorlar karıncalar bulduğunu söyledi.

Bugüne kadar doktorlar Shreya'nın kulağından yaklaşık bin civarında karınca çıkardı. Ancak yapılan tüm tedavi denemelerine rağmen küçük kızın kulağındaki sorun ve karıncalar üremeye devam ediyor.

Kulağında hasar yok

Küçük kızın anne ve babası her yolu denediklerini ancak karıncalardan kurtulamadıklarını dile getirdi.

Habertürk'ün haberine göre, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Jawahar Talsania, "Yapılabilecek tüm taramaları yaptık. MRI ve CT taramalarına rağmen her şey normal görünüyor. Küçük Shreya'nın kulaklarında hiçbir anormallik bulamadık. Karıncaların bazen ısırmaları dışında küçük kız hiçbir acı çekmiyor. Kulak kanallarında herhangi bir hasar da tespit etmedik" açıklamasında bulundu.

Küçük Kız


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