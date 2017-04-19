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Kılıçdaroğlu'na 'Sonuçları tanımıyoruz' talimatı FETÖ'den

Referandum sonucunu tanımayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun seçimde şaibe yalanını ısrarla gündemde tutması ve TBMM'deki grup toplantısında bile bile "yüzde 50'nin üzerinden oyla seçimi kazandık" demesinin ardındaki sır perdesi aralandı.

Güncel / 19 Nisan 2017 Çarşamba 00:48
Kılıçdaroğlu'na 'Sonuçları tanımıyoruz' talimatı FETÖ'den

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılan referandum sonuçlarını tanımadıklarını söyleyerek, seçimlerin yenilenmesini istedi.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden, FETÖ'nün militanlarıyla anlaşıp güvenli bir eve kaçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'daki referandum hezimetinin ardından 8. kez bir seçimi kaybetmesinin ardından provokasyonlara başladı..

SÖYLEMLER AYNI
Grup toplantısında yaptığı açıklamada 'Seçimleri tanımayacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu'yla aynı olduğu ortaya çıktı.



FETÖ'CÜ USLU KILIÇDAROĞLU'NA SİNYAL VERDİ
Emre Uslu referandum sonuçlarının ardından 18 Nisan akşamı saat 01.09'da ' Muhalefe mızmızlanmayı bıraksın. Önünde iki alternatif var. 1. Sonucu tanıma sine-i millete dön, 2. 'Önümüzdeki maça bakacaz' de sonucu tanı' şeklinde bir tweet paylaştı.



TALİMAT FETÖ'NÜN TETİKÇİSİNDEN
Emre Uslu'nun muhalefete 'Seçimleri tanıma' tanıma çağrısının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu hiç vakit kaybetmedi ve kameralar karşısına geçtiği ilk toplantısında 'Seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı.'

Kılıçdaroğlu: Bu seçim mühürsüzdür Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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