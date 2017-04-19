Kemal Kılıçdaroğlu 'Yüzde 98 çıksa bile tanımayacağız' demişti

Halk oylamasını kaybeden CHP 'mühürsüz pusula' bahanesiyle seçimlerin şaibeli olduğunu iddia ederken, göstergeler bu çabanın seçim yenilgisini kamufle etmeye yönelik olduğuna işaret ediyor. Seçim yenilgisinin netleşmesi üzerine seçmenlerinin eleştirilerine maruz kalan CHP'liler, mühürsüz pusula bahanesiyle YSK'yı hedef alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 98 oy çıksa bile seçimleri tanımayacaklarını açıklamıştı.



2016 yılının Aralık ayında NTV'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 'Referandumdan yüzde 98 de çıksa tanımayacağız' ifadelerini kullanmıştı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel