Katliam gibi kaza: 44 ölü

Hindistan'ın kuzeyinde Himachal Pradesh eyaletinde 56 yolcusu bulunan yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Yetkililer, 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Himachal Pradesh eyaletine 115 kilometre yakınında bulunan Shimla şehrinde meydana gelen kazada, otobüsün önce uçuruma ardından da nehre düştüğü aktarıldı. Hindistanlı yetkili Rohan Chand Thakur 'Elde edilen son bilgilere göre 44 kişi hayatını kaybetti' dedi.



Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.



Trafik kazalarında en fazla kaybı veren ülkelerden biri olan Hindistan'da her yıl ortalama 150 bin ölümlü kaza meydana geliyor. Şubat ayında ülkenin kuzeyinde meydana gelen kazada, 16 kişi hayatını kaybetmiş ve 50 kişi yaralanmıştı. Bu kazadan bir ay önce de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocukların da aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA