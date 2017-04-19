İstanbul Tiyatro Festivali'nden müjdeli haber

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1989 yılında düzenlemeye başladığı ve 2002 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen İstanbul Tiyatro Festivali'ni bu yıldan itibaren her yıl düzenleneceğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, İstanbul Tiyatro Festivali, her sene uluslararası ve ulusal oyun, dans, performans ve etkinliklerden oluşan zengin programıyla İstanbul'un tiyatro hayatına taze bir soluk getireceği bildirildi.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenleyeceği 21'inci İstanbul Tiyatro Festivali, 13-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivali programında bu yıl yurtdışından 4, Türkiye'den 10 gösteri yer alacak. Festival kapsamında farklı mekânlarda sahnelenecek bu yapımların yanı sıra yine alanında uzman konukların ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Kaynak : İHA