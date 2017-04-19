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İsrail'den Türkiye kararı

İsrail Türkiye'den ithal edilecek domatesi vergiden muaf tutacak. Vergisiz ilk domates İsrail'e ulaşacak.

Dünya / 19 Nisan 2017 Çarşamba 11:02
İsrail'den Türkiye kararı

İsrail Tarım Bakanlığı, ülkede domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, ülkede 1 kilo domatesin toptan satış fiyatının 7 liraya (7 şekel) kadar yükselmesi üzerine Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilecek belli oranda domatesi gümrük vergisinden muaf tutma kararı aldı.

Türkiye'den ne kadar domates ithal edileceği bilgisine yer verilmeyen haberde, gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilecek ilk parti domatesin önümüzdeki hafta Türkiye'den İsrail'e ulaşacağı kaydedildi.

Zira Rusya ile yaşanan uçak krizi son bulmasına rağmen; Rusya halen Türkiye'den domates alımınından yasağı kaldırmamış durumda. Mehmet Şimşek ve Nihat Zeybekçi, Rusya ile yaptırımları tamamen kaldırmak için Rusya'ya gidiyor.

İsrailTarım Bakanlığı


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