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İl Sağlık Müdürü, FETÖ'den gözaltına alındı

Siirt’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:43
İl Sağlık Müdürü, FETÖ'den gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugün sabah erken saatlerde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Sağlık İl Müdürü Serkan Aslan ve bir sağlık personeli olmak üzere 2 kişi, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaynak : İHA

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