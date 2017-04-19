USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Sıcak Haber : UEFA'dan Beşiktaş büyük şok!..

HDP'li vekil tutuklandı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı.

Güncel / 19 Nisan 2017 Çarşamba 17:38
HDP'li vekil tutuklandı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı. Özkan'ın tutuklanması ile HDP'de tutuklu milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.

HDP'NİN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ

HDP'de eş başkan Selahattin Demirtaş ve eş başkanlığı düşen Figen Yüksekdağ'la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca da tutuklanmıştı.

Bugün Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan da bu listeye eklendi ve tutuklu milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

Gülser YıldırımSelahattin DemirtaşMilletvekili SayısıÇağlar DemirelBurcu Çelik Özkan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı