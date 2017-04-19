USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

HDP de YSK'ya itirazda bulundu

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, “Referandum iptali için başvurumuzu yaptık. Pek çok yerde ihlaller var, bunu YSK’ya verdiğimiz dilekçede belirttik” dedi.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 12:36
HDP de YSK'ya itirazda bulundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan bir heyet, 16 Nisan'da yapılan referandumun iptaline ilişkin itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu. Heyet adına basın açıklaması yapan Mardin Milletvekili Mithat Sancar, “Referandum iptali için başvurumuzu yaptık. Pek çok yerde ihlaller var, bunu YSK'ya verdiğimiz dilekçede belirttik. Birçok köyde açık oy kullandırıldığına dair çok kuvvetli veriler var. Sandıklarla ilgili bir analiz yaptığınızda da özellikle Kürt köylerinde 'blok evet oyu' çıkan sandık sayısının dikkat çekecek kadar çok olduğunu görüyoruz. Blok oyların seçimi bozduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

“Seçim sakattır ve düzeltilme imkanı yoktur”

YSK'nın mühürsüz oyları ve zarfları geçerli sayan kararının dışarıdan kullanılan oyların ispatını ortadan kaldırdığını savunan Sancar, “YSK'nın seçimi hukuka uygun hale getirme imkanı yoktur. YSK'nın mühürsüz oy ve zarfların geçerli olacağına ilişkin kararı Doğu bölgesinde sandıklar açıldıktan ve sayım başladıktan sonra alınmıştır. Bu kararla ilgili sadece YSK'nın internet sitesinde bir cümlelik bir açıklama yapıldı. Bu duyuru üzerine mühürsüz oylar geçersiz sayıldı. Ayrıca dışarıdan oy gelmiş mi gelmemiş mi bunu tespit etmek imkansız hale gelmiştir. Çünkü sandıklar açıldıktan, sayım yapıldıktan sonra mühürsüz zarf ve oyların mühürlendiğine dair bilgiler de var. Yani önceden yapılması gereken işlem sonradan yapılmıştır. Dolayısıyla seçim sakattır ve düzeltilme imkanı yoktur” diye konuştu.

Kaynak : İHA

Evet-Hayır derken insanlığımızı unuttuk İzle Evet-Hayır derken insanlığımızı unuttuk İzle Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! Referandum iptal edilir mi? Referandum iptal edilir mi? Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar Kılıçdaroğlu'na 'Sonuçları tanımıyoruz' talimatı FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na 'Sonuçları tanımıyoruz' talimatı FETÖ'den Gündeme bomba düşen belge! CHP ver HDP... Gündeme bomba düşen belge! CHP ver HDP... CHP ne yapmaya çalışıyor? Tehlikeli çağrı! CHP ne yapmaya çalışıyor? Tehlikeli çağrı! CHP'den YSK'ya itiraz başvurusu CHP'den YSK'ya itiraz başvurusu Samanlık solcusundan küstah tweet Samanlık solcusundan küstah tweet Darbecilerin sandığından 'Hayır' çıktı Darbecilerin sandığından 'Hayır' çıktı CHP'de kaybetmek yok! Kılıçdaroğlu yenilgiye zafer diyor CHP'de kaybetmek yok! Kılıçdaroğlu yenilgiye zafer diyor Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı o ülkeden! Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı o ülkeden!

16 Nisan Halk OylamasıHalkların Demokratik Partisi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı