HDP de YSK'ya itirazda bulundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan bir heyet, 16 Nisan'da yapılan referandumun iptaline ilişkin itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu. Heyet adına basın açıklaması yapan Mardin Milletvekili Mithat Sancar, “Referandum iptali için başvurumuzu yaptık. Pek çok yerde ihlaller var, bunu YSK'ya verdiğimiz dilekçede belirttik. Birçok köyde açık oy kullandırıldığına dair çok kuvvetli veriler var. Sandıklarla ilgili bir analiz yaptığınızda da özellikle Kürt köylerinde 'blok evet oyu' çıkan sandık sayısının dikkat çekecek kadar çok olduğunu görüyoruz. Blok oyların seçimi bozduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.



“Seçim sakattır ve düzeltilme imkanı yoktur”



YSK'nın mühürsüz oyları ve zarfları geçerli sayan kararının dışarıdan kullanılan oyların ispatını ortadan kaldırdığını savunan Sancar, “YSK'nın seçimi hukuka uygun hale getirme imkanı yoktur. YSK'nın mühürsüz oy ve zarfların geçerli olacağına ilişkin kararı Doğu bölgesinde sandıklar açıldıktan ve sayım başladıktan sonra alınmıştır. Bu kararla ilgili sadece YSK'nın internet sitesinde bir cümlelik bir açıklama yapıldı. Bu duyuru üzerine mühürsüz oylar geçersiz sayıldı. Ayrıca dışarıdan oy gelmiş mi gelmemiş mi bunu tespit etmek imkansız hale gelmiştir. Çünkü sandıklar açıldıktan, sayım yapıldıktan sonra mühürsüz zarf ve oyların mühürlendiğine dair bilgiler de var. Yani önceden yapılması gereken işlem sonradan yapılmıştır. Dolayısıyla seçim sakattır ve düzeltilme imkanı yoktur” diye konuştu.



Kaynak : İHA