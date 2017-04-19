Halkevleri'nden sokak çağrısı

Türkiye 16 Nisan'da tarihi günlerinden birini yaşadı. Anayasanın değişmesi için verilen evet kararı hayırcıları çileden çıkardı.



Referandum kararı ardından yeni bir gezi planlayanların sokak çağrısı'na Halkevleri'nden de destek geldi.



Twitter sayfalarından hayır korkmuyoruz hastagiyle paylaşılan mesajda düzenlenecek eylemlerin programı paylaşıldı.





#HayırKorkmuyoruz HAYIRlarımıza sahip çıkıyoruz! İl il eylem programları pic.twitter.com/mZoImKZ7Zh — Halkevleri (@Halkevleri) 19 Nisan 2017