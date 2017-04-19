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Halkevleri'nden sokak çağrısı

Referandum ardından hayırcıları sokaklara çağıranlara Halkevleri de eklendi.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 16:58
Halkevleri'nden sokak çağrısı

Türkiye 16 Nisan'da tarihi günlerinden birini yaşadı. Anayasanın değişmesi için verilen evet kararı hayırcıları çileden çıkardı.

Referandum kararı ardından yeni bir gezi planlayanların sokak çağrısı'na Halkevleri'nden de destek geldi.

Twitter sayfalarından hayır korkmuyoruz hastagiyle paylaşılan mesajda düzenlenecek eylemlerin programı paylaşıldı.

Halk Evleri'nden skandal tweet Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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