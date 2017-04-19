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Fethullah Gülen'in videolarını izleyen karı koca gözaltına alındı!

Kayseri'de bir çift, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 15:00
Fethullah Gülen'in videolarını izleyen karı koca gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Belsin Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in videolarının izlendiği ihbarı geldi.

Alınan ihbarın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri videoları izleyen M.M. ile eşi Y.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

M.M.'nin ifadesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hırdavatçıda çalıştığını söylediği ancak yapılan incelemelerde şahsın Ankara Beytepe Jandarma Okulları'nda teğmen rütbesinde çalışmakta iken FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlendi.

Öte yandan Y.M.'nin ise üzerinde kayıtlı ve önceki tarihlerde kendisinin kullandığı 3 adet hatta, terör örgütünün gizli haberleşme programı olan 'bylock' çıktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan karı-koca emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : AA

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