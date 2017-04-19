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Ege'de korkutan deprem

Merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 14:45
Ege'de korkutan deprem

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 4,2, Şehzadeler ilçesinde de 3,1 şiddetinde birer dakika arayla meydana gelen iki deprem korkuya neden oldu.

Birinci derece deprem bölgesi olan Manisa’da saat 14.23’te Saruhanlı ilçesinde yerin 8.3 kilometre derinliğinde 4.2 şiddetinde, 14.24’te de Şehzadeler ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Birbirine yakın iki ilçede meydana gelen ve kısa süren depremlerde can ve mal kaybı olmazken, aynı ilçelerde saat 13.19’da da aynı anda 1.7 ve 1.8 şiddetinde iki depremin daha olduğu bildirildi.

Manisa’da 2 Nisan tarihinde Şehzadeler ilçesinde 4.3 şiddetinde, 17 Nisan tarihinde de yine Şehzadeler ilçesinde 3,5 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Kaynak : AA

Deprem


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