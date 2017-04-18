Dolar/TL güne düşüşle başladı

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen halk oylamasında 'evet' sonucu çıkmasının ardından dün, 3,6250 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyelerden gelen alımlarla günü önceki kapanışına göre yüzde 0,99 azalışla 3,7008'den tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayarak 3,6835 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 3,6840 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,38 düşüşle 3,9240, sterlin/TL ise yüzde 0,21 değer kaybıyla 4,6285'ten işlem görüyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, dün yaptığı açıklamada, merkez bankalarının piyasalara sürpriz yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi. Fischer, ekonomide beklenmedik şokların ortaya çıkması olasılığına dikkati çekerek, bu durumda Fed'in faiz oranlarını ve para politikası duruşunu hedefleri doğrultusunda değiştirmesi gerektiğini kaydetti. Dün 100,0 seviyesine gerileyen dolar endeksi, açıklamaların ardından kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 100,3'ten tamamladı.



Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim nedeniyle yatırımcılarda azalan risk iştahının, doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısındaki düşüşünü sınırladığını belirterek, kısa vadede jeopolitik riskler ve devlet başkanlarının söylemlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7050 seviyesinin önemli direnç, 3,6450 ve 3,6220 seviyelerinin kısa vadeli destek konumunda olduğunu bildirdi.



Kaynak : AA