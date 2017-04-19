USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Sıcak Haber : UEFA'dan Beşiktaş büyük şok!..

Doğu Perinçek'ten CHP'ye PKK uyarısı

'Hayır' cephesinde yer alan Doğu Perinçek, referandumdan sonra halkı sokağa çağıran CHP'yi eleştirdi. Perinçek, PKK'ya destek olunmaması gerektiğini ifade etti.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 15:32
Doğu Perinçek'ten CHP'ye PKK uyarısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

'CHP, PKK'YA DESTEK OLMAMALI'

Perinçek, 'CHP yönetimi, PKK'nın sokak çağrılarına, YSK'nın kararını tanımayacakları gibi sokağa davetleri kışkırtan tavırlarla destek olmamalıdır. CHP yönetimi HDP'den elini kolunu çekmelidir.' şeklinde konuştu.

Halkevleri'nden sokak çağrısı Halkevleri'nden sokak çağrısı Doğu Perinçek'ten CHP'ye PKK uyarısı Doğu Perinçek'ten CHP'ye PKK uyarısı CHP ne yapmaya çalışıyor? Tehlikeli çağrı! CHP ne yapmaya çalışıyor? Tehlikeli çağrı!

İstanbul İl BaşkanlığıDoğu PerinçekKemal Kılıçdaroğlu16 Nisan Halk OylamasıChp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı