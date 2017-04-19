Doğu Perinçek'ten CHP'ye PKK uyarısı

'Hayır' cephesinde yer alan Doğu Perinçek, referandumdan sonra halkı sokağa çağıran CHP'yi eleştirdi. Perinçek, PKK'ya destek olunmaması gerektiğini ifade etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.
'CHP, PKK'YA DESTEK OLMAMALI'
Perinçek, 'CHP yönetimi, PKK'nın sokak çağrılarına, YSK'nın kararını tanımayacakları gibi sokağa davetleri kışkırtan tavırlarla destek olmamalıdır. CHP yönetimi HDP'den elini kolunu çekmelidir.' şeklinde konuştu.