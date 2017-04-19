Dişleri sağlıklı bir durumda sürdürmek için, günlük ağız bakımı işlemleri ile (diş fırçalama ve diş ipliği kullanma) bakteriyel diş plağının uzaklaştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Özbaylar, “Diş hekimine düzenli aralıklarla gidilmesi de aynı derecede önemlidir. Günlük ağız bakımı işlemleri diştaşı oluşumunu en az düzeye indirebilir, ancak tamamen önleyemeyebilir. Diş fırçası, diş ipliği veya diğer temizlik araçları ile ulaşılamayan bölgelerin bir diş hekimi tarafından değerlendirilmesi mevcut diş plağı ve/veya diş taşının uzaklaştırılması açısından gereklidir. Ağız ve diş sağlığınıza gösterdiğiniz özenin ileriki yaşlardaki ağız ve diş sağlığınızı etkileyeceğini unutmayın” uyarısında bulundu.



Dr. Özbaylar, daha sonra şunları kaydetti; “Diş çürükleri, diş eti hastalıkları pek çok hastalığın habercisi olabilir. Bu yüzden 6 ayda bir kontrollerinizi aksatmayın. Çok asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Bunları tükettiğiniz zaman dişlerinizi hemen fırçalamayın. Çünkü yediğiniz gıdalardaki asit diş üzerindeki koruyucu tabakayı hassaslaştırır ve aşınmayı hızlandırır. Sık sık besin tüketmeyin, öğünlerinizin arası çok kısa olmasın. Çok şekerli ve karbonhidratlı yiyecekleri sık sık tüketmeyin. Tükettiğiniz zaman ağzınızı suyla çalkalayın ve bir saat sonra da dişlerinizi fırçalayın. Sadece kendinizin değil çocuklarınızın da ağız ve diş sağlığını korumak için, diş fırçalamayı öğretin, bunu bir alışkanlığa dönüştürerek örnek olun. Ağız içerisinde mukozada tahribat yaratabilen Sodyum Lauril Sülfat (SLS) içeren macunları kullanmayın. Çocuğunuzun dişlerine koruyan kalsiyum tabakasını artırdığı için her zaman kalsiyumdan zengin süt, peynir, yoğurt gibi gıdaları tüketmesini sağlayın. Ağız ve diş hastalıklarını önemseyin. Çünkü bunlar diyabet, üst solunum yolu enfeksiyonları, mide ve kanser gibi birçok hastalığın da habercisi olabilir. Diş beyazlatma kişinin kendi kendine yapabileceği bir uygulama değildir. Mutlaka diş hekimi kontrolünde olmalıdır. Ev ortamında sadece hekiminizin yaptığı beyazlatmayı pekiştirmek amacıyla verdiği uygulamaları yapın. Yanlış diş beyazlatma yöntemleri diş hassasiyetine, dişin üst tabakasının aşınmasına ve diş eti hastalıklarına neden olur.” Kaynak : İHA