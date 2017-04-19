Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvuruya sosyal paylaşım sitesinden, '16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK'da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler' dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvuruya sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan sert tepki gösterdi.



16 Nisan'daki tarihi referandumu lekelemek isteyenlere dikkati çeken Bahçeli, CHP'nin iptal başvurusunun YSK tarafından iptal edilmesiyle ilgili, 'Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı.' dedi.



MHP lideri, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:



'Meşhur bir atasözümüzdür: “Yenilen pehlivan güreşe doymaz.” Benim sözümdür: “Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz.”



Son şanslarını denediler



16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK'da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler.



16 Nisan'a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı.



Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle,mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya,çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı.



Mühür tam on ikiden vuruldu



Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan'da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz?



Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır.



Bildik bir sözdür: Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş.



Zillet-i mağlubiyetin ifadesi



Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekiliyim derken yıkılmak, yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir.



Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sine-i millet yaygarası koparması zillet-i mağlubiyetin ifadesidir ki, bundan da demokrasi çıkmaz.'

