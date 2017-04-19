USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Sıcak Haber : UEFA'dan Beşiktaş büyük şok!..

Dev buzdağı herkesi şaşırttı

Kanada’nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador eyaletlerine bağlı Ferryland bölgesinde görülen devasa buzdağı şehir halkını şaşkına çevirdi. Bu olaydan sonra bölge turist akınına uğradı.

Dünya / 19 Nisan 2017 Çarşamba 16:58
Dev buzdağı herkesi şaşırttı

'Buzdağı sokağı' olarak da bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador eyaletlerine bağlı Ferryland bölgesinden her yıl bahardan sonra 600'e yakın buzul geçiyor. Ancak bu sefer geçen buzul, büyüklüğü nedeniyle turistlerin ve bölge halkının ilgi odağı oldu. Bölge Valisi Adrian Kavanagh, “Burada gördüğüm en büyük buzuldu. Bu buzdağı çok büyük ve yakın olduğu için insanlar güzel fotoğraflar çekebilir” dedi.

Kuzey Atlantik'e giden büyük buz dağlarını görmek ve fotoğraflarını çekmek için bölgeye birçok turist geliyor. Uzmanlar, bunun sebebinin az rastlanan şiddetli rüzgarlar ve küresel ısınma olabileceğini belirtti.

Kaynak : İHA

LabradorKüresel Isınma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı