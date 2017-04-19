CHP’li Muharrem İnce: Boyun eğmeyeceğiz

CHP'li İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) 16 Nisan referandumunun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesi üzerine bir açıklama yayımladı. 16 Nisan günü YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını ve zarfları geçerli sayacağını ilan etmesini, “Sonuçları bakımında hem kurulmak istenilen rejimin somut örneği, hem de Türkiye'de seçimlerin bir daha adil biçimde yapılamayacağının kanıtı” olarak değerlendiren İnce, şunları kaydetti:



“Tam hukuksuzluğun, hukuk sayılabileceği örneği muz cumhuriyetlerinde dahi zor rastlanacak bir durumdur. YSK'nın kararı hiçbir koşulda kabul edilemez. Çünkü kanunun ilgili maddesi okuması olan ama iradesi ipotek altına sokulmamış her insanın anlayabileceği kadar açıktır. Kanun maddesi bu haldeyken dünyanın hiçbir yerinde yargıç cüppesi giyen birine böyle bir karar aldırılamaz! Hem verilen itiraz dilekçesi, sonrasında alınan karar, bu kararın sonucunda yaşanan bu süreçlerin mimarının ‘Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir' gibi bir söylemde bulunması, oynanan oyunu her yönüyle ortaya çıkarmıştır.



“TÜRK MİLLETİ DARBELERE NASIL CEVAP VERİLECEĞİNİ GAYET İYİ BİLMEKTEDİR”



16 Nisan'da gerçekleşen sözde anayasa değişikliği adı altında milletin hayır iradesine darbedir. Türk Milleti darbelere nasıl cevap verileceğini gayet iyi bilmektedir. Bundan sonra yapılması gereken demokrasi mücadelesinin bayrağına sımsıkı biçimde sarılmak ve bu darbeyi savuşturana kadar kesintisiz mücadele etmektir. Kimse bizden haklı olduğumuz ve kazandığımız bir seçimi yok sayıp, oldubittiye boyun eğmemizi bekleyemez. Gerçek ortadadır. Halkımızın iradesi sandıkta bu anayasayı reddetmiştir. Biz de yapılanları reddediyoruz.”