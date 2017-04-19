CHP'li Böke'den Meclis'ten çekilme çıkışı

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke YSK'nın 'mühürsüz oy kararına' karşı CHP'nin 'üzerine düşen her şeyi' yapacağını söyledi. Böke, bir gazetecinin 'nedir bunlar' şeklindeki sorusuna ise "Bunların içine Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de girer" diye yanıt verdi.
CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke referandum tartışmaları konusunda açıklama yaptı.
CHP'nin yol haritası üzerine bilgiler veren Böke “Referandumun şaibeli sonuçlarını tanımıyoruz, tanımayacağız. Referandum yenilenmelidir, tekrar edilmelidir. CHP bu süreçte üzerine düşen her şeyi yapacaktır” dedi.
Bir gazetecinin “Nedir bunlar” şeklindeki sorusuna ise Böke “Bunların içine Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de girer” diye yanıt verdi.