CHP'li Böke'den Meclis'ten çekilme çıkışı

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke YSK'nın 'mühürsüz oy kararına' karşı CHP'nin 'üzerine düşen her şeyi' yapacağını söyledi. Böke, bir gazetecinin 'nedir bunlar' şeklindeki sorusuna ise "Bunların içine Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de girer" diye yanıt verdi.