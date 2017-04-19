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CHP'den YSK'nın ret kararına ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nın referandum için yapılan iptal başvurusunu reddetmesine ilişkin, "Bu ciddi bir meşruiyet krizidir. Bu sadece 'Hayır' oyu verenlere karşı değil, oy kullanan bütün vatandaşa haksızlıktır" dedi.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 19:12
CHP'den YSK'nın ret kararına ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumun iptali yönündeki talepleri reddetmesini değerlendirdi.

Tezcan, tam kanunsuzluk talebiyle yaptıkları başvurunun oy çokluğu ile reddedildiğini anımsattı.

Bir üyenin 'iptali gerekir' şeklinde oy kullandığını hatırlatan Tezcan, 'Öncelikle o bir üyeye özel teşekkür ediyoruz' dedi.

Alınan kararın kendilerini mutlu etmediğini vurgulayan Bülent Tezcan, 'YSK sayım döküm sırasındaki bu tutumu nedeniyle seçimlerde ciddi şekilde bir meşruiyet sorunu yaratmıştır ve bu seçimleri gayri meşru noktaya düşürmüştür' ifadesini kullandı.

OHAL nedeniyle zaten sorunlu bir kampanya dönemi yaşandığını savunan Tezcan, YSK iptal yönünde bir karar alsaydı, meşruiyet tartışmasının ciddi şekilde çözüleceğini aktardı.

'Görülen o ki, YSK kendisini kanun koyucunun yerine koymuştur' diyen Tezcan, şöyle konuştu:

'Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması suretiyle YSK, seçim hilesine fırsat vermiştir. 'Organize bir seçim hilesi, organize oy hilesi' diyoruz. Belki çok ağır geliyor bu laf ama kastettiğimiz şudur, o gün Türkiye'nin birçok yerinden eksik oy paketleri ve zarflarının gönderildiği haberleri geldi. YSK'ya itirazlarımızı yaptık, bize paketleme hatası dediler ama paketleme hatası dedikleri şeyin, milli iradeyi paketleme planının bir parçası olduğu akşam ortaya çıktı.'

Mühürlü zarf ve pusulaların amacının dışarıdan getirilecek oyları engellemek olduğunu vurgulayan Tezcan, sabah oy pusulalarının eksik gönderilmesinin, pusulaların çalındığını ve tercih mührü basılarak yeniden sandıklara sokulduğunu ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Tezcan, 'Bu ciddi bir meşruiyet krizidir. Bu sadece 'Hayır' oyu verenlerin oyuna karşı bir sıkıntı değil, oy kullanan bütün vatandaşa haksızlıktır. Çünkü 'Evet' oyu verenin verdiği oyu şu anda tartışmalı hale getirmiştir bu karar.' diye konuştu.

Bundan sonra bütün hukuk yollarını işleteceklerini bildiren Bülent Tezcan, gerekçeli kararı gördükten sonra yarın partinin hukukçularıyla bir araya gelerek yol haritasını belirleyeceklerini de söyledi.

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